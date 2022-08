Suposta agressão de Brad Pitt contra Angelina Jolie vem à tona

O site ‘Page Six’ divulgou imagens dos ferimentos da atriz

Tá pensando que só você e seu ficante de sexta-feira têm problemas no relacionamento? De acordo com o ‘Page Six’, a atriz, Angelina Jolie, sofreu agressões do ator e ex-marido Brad Pitt. A briga entre os dois resultou no pedido de divórcio dias depois. E tudo teria acontecido dentro de um avião.

No relatório da separação, a morena contou que o ator a agarrou pela cabeça e ombros, sacudindo contra a parede do banheiro. Pitt chegou a dizer que Angelina estava destruindo a família.

O ator ainda teria sido interrompido pelo filho que perguntou se a mãe estava bem, logo ele respondeu: “‘Não, mamãe não está bem. Ela está arruinando essa família. Ela é louca’”, afirmou o relatório.