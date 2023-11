Soy Rebelde Tour: o que a banda mexicana nos reserva para os shows do Rio

A turnê brasileira estreia nesta quinta-feira (9) no Estádio Nilton Santos, zona norte do Rio de Janeiro. O show extra será na sexta-feira (10).

Aaaaaaaaaahhhhhhh, finalmente chegou o grande dia para o fandom dessa banda que marcou a infância e a adolescência de tantas pessoas? Quem mais fez a famosa contagem regressiva? Pois eu e minha gravatinha vermelha estamos prontas e logo, logo estarei a caminho do local do show.

Esses shows marcarão o retorno do RBD ao país após 15 anos — a última apresentação aconteceu em dezembro de 2008, durante a turnê de despedida do grupo. Formado agora por cinco integrantes, após Alfonso Herrera decidir não participar da turnê de reencontro, o RBD realizará oito shows, a partir de hoje, em duas cidades: Rio de Janeiro e São Paulo.

O Brasil é o terceiro país a receber os shows marcados por muita nostalgia e muitos hits icônicos dessa banda maravilhosa. Dessa vez, o palco que será usado pela banda é bem maior que os usados por eles entre 2004 e 2008. O local do show possui mais estrutura, mais efeitos de luzes e mais pirotecnia, assim a banda aparecará içada em cima de uma plataforma que sobrevoa o palco enquanto cantam “Tras de Mí”, música escolhida para abrir o espetáculo aqui na minha cidade maravilhosa.

Os cinco integrantes irão se revezar na saudação inicial dos shows no Brasil. Antes ela era feita somente por Anahí, mas o grupo decidiu mudar depois que uma jornalista do México disse que a cantora seria a líder do quinteto. E mais, os fãs podem esperar surpresas em relação ao figurino deles, pois cada integrante usará oito looks por show, incluindo alguns que farão referência a roupas usadas em shows realizados no país entre 2006 e 2008.

Setlist do show do RBD no Brasil

Na noite desta quinta-feira (9), a produtora responsável pelos shows do RBD no Brasil revelou a setlist que o grupo levará aos palcos. Confira aqui:

1. “Tras de mi”; 2. “Um poco de tu amor”; 3. “Cerquita de ti”;

4. “Aun hay algo”; 5. “Otro dia que vá”; 6. Medley com as canções “Así soy yo”, “Cuando el amor se acaba” e “Fuego”; 7. “Inalcanzable”; 8. Medley com as canções “Tenerte y quererte”, “Me voy”, “Dame”, “Y no puedo olvidarte” e “Para olvidarte de mi”; 10. “Enseñame”; 11. “Que hay detras”; 12. “Tu amor”; 13. Medley com as canções “Era la musica”, “Wanna play” e “Cariño mío”; 14. “Celestial”; 15. “Besame sin miedo”; 16. “Ser o parecer”; 17. Medley com as canções “Futuro ex-novio” e “Que fue del amor”; 18. “Nos pares”; 19. “Este corazón”; 20. “Siempre he estado aqui”; 21.”Empezar desde cero”; 22. “Solo quedate en silencio”; 23. “Sálvame”; 24. “Nuestro amor”; 25. “Rebelde”.