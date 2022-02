Sósia de Gracyanne Barbosa, Larissa está na Casa de Vidro do ‘BBB22’

Segundo a moça, ela é explosiva, ignorante e grossa (às vezes)

Já que o Gustavo achei a cara do Belo, Boninho colocou logo Larissa Tomasia que parece com Gracyanne para fazer companhia na casa de vidro do ‘BBB22’. E meu caro e minha cara, ela é forte viu? Adora uma “acadimia”, então está pronta para as provas de resistência do programa.

Ela é natural de Limoeiro (PE) — e não é a rua da Mônica da Turma da Mônica —, mas ao que tudo indica será a dona do jogo assim como a personagem é dona da rua. Segundo a influenciadora digital, ela é grossa, explosiva, ignorante e é um mix de sentimentos. Não leva desaforo para casa e já passou por muitas dificuldades na infância.

Segundo a influenciadora digital, ela é grossa, explosiva, ignorante e é um mix de sentimentos

“Estou solteira com S maiúsculo, em um momento mais reservada, seletiva. Mas se tiver interesse na pessoa eu vou lá e fico. Sou muito sincera, chego e falo na cara: ‘Olha, meu filho, hoje eu quero só sexo’. Ou ‘Eu quero romance’ e passo um fim de semana de romance. Não sei qual a dificuldade das pessoas em dizer sim ou não”. Ih Maria, acho que Eliezer vai ficar bem afim viu?

E caso ela vença o programa, quer investir nos estudos e começar uma nova vida como empresária

Seu maior orgulho foi ter colocado silicone nos seios com o dinheiro que ganhou tirando fotos como modelo, acredita? Cada um é cada um né? E ela avisou: “Sou lenta para entender algumas coisas”. Haja paciência para a dupla dela em provas…

Ah e ela avisou que não gosta de fofoca. E isso vai ser um problema enorme de convivência com Jessilane, porque a gente já bem sabe que a boca dela não é baú, né não? E caso ela vença o programa, quer investir nos estudos e começar uma nova vida como empresária.