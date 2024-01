SOS Páscoa: Pink Prof lança curso online que ensina como faturar mais de R$ 5 mil no período da Páscoa

A Páscoa se aproxima, e com ela, a oportunidade de aprimorar habilidades na arte da confeitaria ganha destaque. Nesse cenário, o curso “SOS Páscoa”, ministrado por Laíse Lopes, a confeiteira por trás da Pink Prof, surge como uma ferramenta essencial para confeiteiras iniciantes e experientes que desejam se destacar no universo do chocolate.

O curso propõe uma abordagem única, não apenas ensinando as técnicas, mas também proporcionando um entendimento profundo do processo. Laíse Lopes destaca a importância de compreender cada ingrediente e sua composição, permitindo que as confeiteiras não fiquem reféns de marcas específicas ou equipamentos. É a oportunidade de começar com o que se tem, sem grandes investimentos em equipamentos.

Para muitas confeiteiras, precificar os produtos pode ser um desafio. O “SOS Páscoa” aborda essa questão de maneira prática, ensinando a calcular custos e definir preços justos. Laíse Lopes disponibiliza uma planilha automatizada para facilitar esse processo, garantindo que o trabalho das confeiteiras seja recompensado financeiramente.

Em um mundo cada vez mais digital, o curso destaca a importância das redes sociais, especialmente o Instagram, como uma ferramenta vital para gerar vendas e atrair clientes. Laíse Lopes compartilha estratégias eficazes para aproveitar ao máximo essa plataforma, transformando-a na principal fonte de clientes.

Uma das propostas inovadoras do “SOS Páscoa” é o ensino de técnicas avançadas de congelamento e descongelamento da produção. Essa abordagem permite às confeiteiras aumentarem significativamente sua produção e, consequentemente, suas vendas. A possibilidade de iniciar a produção antecipadamente se torna uma estratégia valiosa para escalonar o negócio.

O curso atende a diferentes perfis de confeiteiras: desde iniciante, profissionais e quem deseja explorar o universo do chocolate nobre. A Pink Prof destaca-se por ensinar técnicas não convencionais de confecção de ovos de Páscoa e pela ênfase em trabalhar com chocolate puro, em contraste com a cobertura tradicional. Laíse Lopes enfatiza a diferença de qualidade, desmistificando o processo de temperagem do chocolate, uma técnica crucial para trabalhar com esse ingrediente de forma sofisticada.

“No geral, o curso é focado no faça e venda de Páscoa para confeiteiros ou pessoas interessadas a trabalhar em casa com doces, especificamente com chocolate na Páscoa, só que o grande diferencial do curso é que eu ensino a trabalhar com chocolate, que é um produto de muito maior qualidade do que a maioria utiliza, que é algo que chamamos de cobertura, cobertura de chocolate, que são aqueles ovos de Páscoa que tem um sabor de gordura, que não derrete na boca e eu ensino as pessoas a fazerem com chocolate de qualidade, aquele chocolate que derrete da boca, é gostoso, é saboroso, que é um pouco mais complexo de se trabalhar, quando é o chocolate mesmo, a gente tem que fazer uma técnica chamada temperagem do chocolate. Que é uma troca de temperatura não tem nada a ver com colocar só pimenta no chocolate que as pessoas é confundem quando fala de temperar o chocolate né”, afirma a professora.

Conteúdo

1. Utensílios

2. Temperagem

3. Casca de Ovo

4. Recheios

5. Decorando Ovos de Páscoa

6. Para Vender o Ano Inteiro

7. Dicas Essenciais

8. Precificação

O curso ainda inclui aulas extras e atualizações para os anos de 2023 e 2024, mantendo o conteúdo sempre relevante e atualizado. O acesso ao curso é disponibilizado imediatamente após a confirmação de compra pela plataforma Herospark. A validade do acesso é de um ano, e ao concluir o curso, as confeiteiras recebem um certificado de conclusão.

“O curso traz muita informação sobre o empreendedorismo também, não é só um curso de receitas e técnicas sobre os produtos em si, mas a gente também tem aula de como tirar fotos com o celular, a gente também tem aula de dicas de cardápio, temos aulas de precificação, que muitas pessoas se sentem perdidas, não sabem colocar o preço, geralmente copia o preço que está no mercado, o preço que está no concorrente, mas a gente ensina do zero, existe uma planilha também de precificação que eu utilizo e dou para todas as alunas nesse curso”, conclui Laíse Lopes.

Sobre Laíse Lopes

Laíse Lopes, fundadora da Pink Prof, traz uma trajetória de sucesso na confeitaria. Iniciou sua jornada aos 17 anos e, aos 21, já era formada em Gastronomia com certificação internacional pela Faculdade Francesa Alain Ducasse.

Competidora nacional premiada, instrutora da marca de chocolate belga Barry Callebaut, e especialista em panetones artesanais, Laíse Lopes já impactou mais de 4.000 alunas, proporcionando a elas a chance de viverem da confeitaria.

Interessadas podem conhecer mais sobre o curso e se inscrever através do site oficial da Pink Prof: https://www.laisepatisserie.com.br/matriculas-abertas-sos