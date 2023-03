Sophia Abrahão afirma que não criou o grupo do reencontro de “Rebelde” porque foi bloqueada

Com o agito em volta da turnê internacional do RBD, a atriz gostou da sugestão de um internauta para criar um grupo com os outros atores da novela brasileira para um possível reencontro

Quem é bastante engajado no Twitter sabe que a atriz Sophia Abrahão está sempre interagindo com seus seguidores. Na última terça-feira (28), um internauta fez a seguinte pergunta para a atriz: " Você podia agilizar um reencontro com os ex rebeldes né?" E Sophia prontamente respondeu: "Vou criar um grupo mais tarde" Sophia Abrahão tenta criar grupo com colegas de RBD BR, mas é bloqueada. (crédito: reprodução) Na noite de ontem (29), um outro internauta veio cobrar Sophia sobre o grupo do Reencontro com os outros atores da versão BR de Rebelde. "Criou o grupo?" Disse o internauta. E a atriz apenas respondeu : " Fui bloqueada" Quem será que teve a audácia de bloquear a Sophia Abraão, minha gente? Teria Chay Suede ou Mel Fronckowiak? Ficarei bem atenta observando o desfecho dessa possível treta.