Sônia Abrão sobre incêndio na Globo: “Continua dando margem para que este tipo de coisa aconteça”

Apresentadora ficou na boca do povo ao comentar incêndio que ocorreu no Projac

Sônia Abrão mais uma vez foi parar na boca do povo essa semana depois de comentar o incêndio no Projac. A apresentadora do ‘A Tarde é Sua’ foi super criticada por dizer que ali existe uma coisa muito estranha, contando que não é a primeira vez que o bicho pega nos estúdios Globo.

“Mas realmente, alguma coisa ali falha muito seriamente. Porque se eu não me engano, não é… Eu acho que deve ser o terceiro incêndio em uma área de novelas”, disse a apresentadora.

Sônia ainda relembrou que os estúdios já pegaram fogo anos antes. “O mais recente foi em 2018 e agora este. Então alguma coisa ali, já que é uma central de novelas, já que tem muito material inflamável, continua dando margem para que este tipo de coisa aconteça. Você não vê acontecer em outras emissoras”, ressaltou.

“É uma fábrica de novelas, é uma indústria de novelas, então é assim. Mas dos males o menor, realmente não há vítimas nem feridos e o incêndio já foi debelado. Não restou nada, de verdade, mas isso dá certeza que realmente não há vítimas nessa história”, disse.

Para quem não sabe, o estúdio de gravações da novela ‘Todas as Flores’, da TV Globo, pegou fogo na tarde de sexta (18) e ninguém se feriu no acidente.