Sonia Abrão se decepciona com plano de Davi e avisa: “Solto a mão”

Vish! Davi perdeu a maior defensora das suas atitudes fora da casa, Sonia Abrão. O brother bolou um plano para desmascarar Fernanda e recebeu a desaprovação de Sônia Abrão, que prontamente deu sua opinião sobre o plano do brother.

“O plano do Davi é atrair a Fernanda para uma armadilha, e eu acho isso jogo sujo. Não gostei de ouvir esse tipo de coisa do Davi. O que ele quer? Ele já percebeu, ele já falou: ‘A Fernanda é fria, calculista e muito falsa’. Ela tem conversado com ele o tempo todo, com as meninas também, e com o Alegrete também, de um jeito tão artificial, tão descarado. A aproximação dela foi tão sem sutileza, começou a acontecer no dia da briga, que tá na cara! Todos eles perceberam, ela não preparou o terreno. Ela subestimou a inteligência do grupo fadas”, comentou.

“Eles já sacaram a jogada dela, mas eles estão a fim de conversar, ser cordial, sem acreditar nela. E é assim que tem que seguir o jogo, realmente! Não faz parte, não dá terreno para ela, e vamos continuar no nosso jogo que até o momento está sendo muito bem-sucedido. Agora o Davi não! Ele quer atrair… Ele não gosta, tá indignado com a falsidade dela, com a frieza, com o calculismo… Ele quer fazer de conta que está acreditando em tudo que ela tá falando, e ele quer propor para ela tudo aquilo que ela está sonhando na vida, que ela passe para o grupo fadas, que ela jogue com eles.”

“Imagina se ela não vai aceitar? Porque quem se acha o bambambã também pode ser feito de besta por aquele que vai lá e adoça a boca, e a pessoa perde o senso crítico. Ele quer fazer isso. Ele quer atrair a Fernanda, falar que todos eles querem jogar junto com ela, e ela vai aceitar. E nessas, depois que ela estiver devidamente seduzida e participando das coisas, ele vai expor ela para o público… Para a gente não vai precisar, mas vamos estar acompanhando! Mas ele vai mostrar ela pro pessoal do gnomos”, acrescentou.

Sonia, então, reclamou do plano de Davi e garantiu que ele não terá sua torcida caso ele siga com a estratégia. “Eu acho isso um absurdo, isso realmente não faz parte do que seria a nossa estratégia se a gente estivesse no jogo. A gente fala tanto aqui: ‘Joga limpo, joga com transparência, joga com verdade’. Aceitar que se engane uma pessoa para depois expor essa pessoa é uma coisa humilhante. Ele se sentiu humilhado pela Leidy Elin com as roupas jogadas na piscina, mas o que ele pretende fazer com a Fernanda é uma humilhação pública também. Não só para os companheiros de jogo, é uma humilhação pública! Se o Davi levar isso adiante, eu solto a mão dele. E não vai ser com dor no coração, porque esse tipo de jogo eu realmente não concordo!”, finalizou.