Sônia Abrão mete a colher em relação de Maira Cardi: “Chega, já foi, assumido”

Apresentadora do ‘A Tarde é Sua’ reclamou das réplicas e tréplicas diante do namoro de Maira Cardi com Thiago Nigro

Olha ela! Sônia Abrão está poucas ideias e ainda essa semana eu contei para vocês que ela meteu o pau no discurso de Tadeu Schmidt. Agora ela pegou a relação de Maira Cardi com Thiago Nigro e disse que já deu o assunto, afinal ele já foi assumido por ela.

Sônia começou rebatendo os comentários de uma possível traição entre Arthur Aguiar e Thiago Nigro. “Começou com a história ‘não, mas ele é amigo do Arthur. Mas o Arthur já foi no podcast dele. Então é um amigo ficando com a mulher do outro, não sei o que’, nada a ver gente”, iniciou.

“Eles já não estavam mais juntos. Ai quem vai cruzar o seu caminho ou não é uma outra história, aí já é coisa do destino mesmo… Eu em princípio acredito muito no que a Maíra está dizendo. Começa com ruído, uma tensão. Ter que falar daqui, falar dali. Ter réplica, tréplica. Chega, já foi assumido”, disse.

Ela ainda finalizou e disse para que eles curtam a vida mais em off sem postar tudo nas redes sociais, como os fãs pedem.