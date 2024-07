Sonia Abrão diz que entrada de Eliana na Globo não está à altura

A apresentadora do ‘A Tarde é Sua’ não deixou de alfinetar a entrada de Eliana na Globo. Sonia Abrão chegou chincha e disse que a entrada de Eliana não foi tão gloriosa quanto ela merecia. A ex-apresentadora do SBT estará em dois programas do grupo, o Saia Justa, da GNT, e o The Masked Singer, como foi revelado em entrevista ao Fantástico.

“Juntaram tudo isso, mas não está à altura fo que Eliana representa na televisão brasileira, não está à altura da repercussão e da importância que ela tinha na programação do SBT”, declarou Sonia.

Em seguida, a jornalista ainda reforçou sua opinião contra a entrada de Eliana na Globo e apontou que a apresentadora ter aceitado isso foi um equívoco: “A maneira em que a Globo resolveu jogar a Eliana no ar e ela ter concordado com isso, o que é direito dela, com o que ela está feliz, eu acho, particularmente, equivocado. Não está à altura dela ainda”, disse ainda.