Sônia Abrão critica BBB 23 por sofrimento de Domitila na casa

Apresentadora disse que a produção fez uma decisão equivocada mantendo ela no quarto branco

Meu Deus, não foi só Sônia Abrão que ficou chocada com as 35 horas que Domitila ficou presa dentro do carro no quarto branco na prova que competia com Fred. A apresentadora soltou o verbo para a produção do reality e disse que o maior castigo era a derrota.

“A Domi ela não só perdeu, foi direto para o Paredão, como ficou lá, gente. E todo mundo achou que não valia a pena, o maior castigo era a derrota. Ela perdeu o carro, perdeu o poder e ficou 35 horas naquele carro”, disse ela.

Sônia ainda completa. “Eu não quero ver a Domitila pela frente, mas que deu pena, deu pena. Não precisava. Será que era pra deixar o pessoal da casa como eles ficaram mesmo? Pensando o que aconteceu com ela? Só se o objetivo foi esse. Só que não valeu mesmo. Não tinha necessidade, foi muito tempo. Não ganhou nada, mas ela queria voltar, dormir, tomar banho”, finalizou.