Sonia Abrão contrai Covid-19 e é afastada do ‘A Tarde é sua’

A apresentadora revelou o seu diagnóstico através de um link, ao vivo, em seu programa, nesta segunda-feira (09).

Meus amores, na tarde desta segunda-feira (09), a apresentadora Sonia Abrão quase me matou do coração. Como de costume fui assistir o programa que é conduzido por ela, na RedeTV!, o ‘A Tarde é Sua’, quando percebi que Sonia estava desfalcando a bancada, que estava sendo conduzida pelo diretor Vladimir Alves, que não havia dado nenhuma explicação a respeito do que estava acontecendo.

Após voltar de um dos intervalos comerciais, Vladimir chamou a apresentadora, através de um link ao vivo, que explicou o motivo de sua ausência. Sonia revela que foi diagnosticada com COVid-19, tendo que se afastar temporariamente do programa.

“Eu positivei para a Covid-19. Eu estou bem, a não ser um pouco rouca. Eu tenho que ficar afastada, mas a contaminação me impediu. Em termos de energia, eu tinha uma certa preguiça de fazer alguma coisa, mas estou bem. Hoje, eu melhorei uns 50%.”, revelou a apresentadora.