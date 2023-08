Sonia Abrão acusa Larissa Manoela de usar técnicas de atuação, para limpar sua imagem

A apresentadora diz acreditar que o depoimento só aconteceu para que a atriz não ficasse com a imagem de uma filha ingrata.

Gente, enquanto muitas pessoas discutem se quem está certo na briga da Larissa Manoela e de seus pais, durante o programa ‘A Tarde é Sua’ de hoje (14), a apresentadora Sonia Abrão rasgou o verbo ao falar sobre o longo desabafo que a atriz fez na noite de ontem (13), no Fantástico.

De acordo com ela, em certos momentos do depoimento de Larissa, ela pode perceber que a atriz estava usando técnicas de atuação para forçar momentos de emoção no caso.

“Pra gente, que tem um olhar mais treinado, percebe coisas que vocês não conseguem perceber. Houve momentos em que a emoção era necessária e se não tivesse, apareceria mesmo assim porque ela tem recursos”, declarou a apresentadora.

Continuando, Sonia declara que a reportagem veiculada na noite de ontem, teve como seu principal objetivo, limpar a imagem da atriz, para que após toda essa polêmica, ela não ficasse com a imagem de uma filha ingrata e pede que os telespectadores não acredite em tudo que ali foi dito.

Por fim, Sônia ressalta o fato de que a verdade sobre esse caso nunca será totalmente descoberta, mas garante que essa discussão a respeito desta polêmica é extremamente necessária e saudável.

“Parte dessa história a gente nunca vai saber, mas claro que dá pra montar um quebra-cabeça. É importante discutir esse tipo de coisa, tá todo mundo analisando a informação, se colocando na situação, pensando em como agiria… isso é importante, é saudável mesmo”, finalizou a apresentadora.