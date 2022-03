“Faz um cursinho antes de pisar na Sapucaí”, dispara Solange Gomes para Gabi Martins

A ex-Fazenda criticou a escolha da escola de posicionar a ex-BBB em frente ao carro alegórico

Fogo no feno, ou no parquinho? Solange Gomes foi nos stories e não teve papas na língua para falar que Gabi Martins não tem samba no pé. Acontece que a escola para qual a cantora vai desfilar mudou seu posicionamento na Sapucaí, a loira vai sambar em frente ao tripé.

Indignada, Solange foi até os stories comentar a escolha. “Alguém avisa, pelo amor de Deus? Gente, faz um cursinho antes de pisar na Sapucaí, assiste alguns ensaios, Carnaval é coisa séria, cara”, disparou.

Gabi não deixou a história passar em branco, mas respondeu com classe a todas as críticas que estavam feitas sobre seu samba. Em post a loira escreveu: “Eu sabia que seria um ciclo de muitos aprendizados, ensaios e doação. É o que tenho feito. A cada ensaio na quadra, a cada agenda oficial da escola é um novo aprendizado. E que bom que estou tendo oportunidade de aprender com os melhores”, escreveu Gabi.

Ela ainda agradeceu a escola, Unidos de Vila Isabel, Sabrina Sato e Gabriel Castro, professor da musa. Acontece que muita gente já falou sobre a escolha de Martins para entrar na Sapucaí, porque a loira não samba nada.

Tomara que ela aprenda até a hora de ter que “sambar valendo nota”, porque se não, vai ser a chacota da internet. Boa sorte, Gabi!