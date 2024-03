Socorro: Nattan e Zé Vaqueiro pagam R$10 mil para dois homens héteros se beijarem

Genteeee, eu ainda estou chocada com esse vídeo que recebi de uma grande amiga minha lá de Aracajú. Parece que durante o evento do cantor Nattanzinho, intitulado Desmanttelo da Nattan, parece que o cantor junto de seu grande amigo e cantor Zé Vaqueiro chamaram dois homens héteros para o palco e disseram que se eles dessem um simples selinho faturariam 10 mil reais.

Até aí ok né? Quem nunca? Não estamos aqui para julgar. Mas o que realmente me deixou sem reação mesmo, foi o fato de o simples selinho ter virado um beijaço nível cinematográfico. Assim como a platéia, os cantores também ficaram chocados e sem saber como reagir com o que rolou.