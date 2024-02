Sobrinho do Madruga contribuiu e muito com sertanejo brasileiro

Genteeeee, olha só esse babado que eu acabei de saber por uma amiga minha que está lá no México. Como vocês sabem, o ator mexicano Ramón Valdés se tornou ícone da cultura pop brasileira por ter dado vida ao personagem Seu Madruga, do seriado Chaves. O sobrinho do icônico Seu Madruga, o cantor Christian Valdés Sáenz Castro é um cantor romântico mexicano muito famoso em toda a América hispânica e está por trás de alguns dos maiores sucessos sertanejos do Brasil.

Ele é um popstar que tem uma carreira consolidada no México e em outros países da América Latina. No Brasil, é praticamente um desconhecido, mas ele conseguiria fazer shows e levantar o nosso público somente com músicas regravadas por brasileiros.

O sobrinho do Seu Madruga é o intérprete original de todas essas músicas de grande sucesso no sertanejo:

-Choram As Rosas- Bruno e Marrone (2005)

Lloran las Rosas Cristian- Cristian Castro (1997)

-Azul- Edson e Hudson, Guilherme e Santiago (2002)

Azul- Cristian Castro (2001)

-Chovendo Estrelas- Guilherme e Santiago (2004)

Lloviendo Estrellas- Cristian Castro (2001)

-Mil Vezes Cantarei- Rick e Renner (1998) Gusttavo Lima (2017)

Una Y Mil Vezes- Cristian Castro (1996)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

-Por Te Amar Assim- Marlon & Maicon (2001)

Por Amarte Así- Cristian Castro (1999)

Todas essas músicas foram grandes sucessos e algumas delas responsáveis por “estourar” artistas.O único sucesso de Marlon & Maicon foi de Cristian Castro. Edson & Hudson e Guilherme & Santiago, só tiveram sucesso absoluto depois das músicas de Cristian Castro. Edson e Hudson e Guilherme e Santiago fizeram sucesso com a mesma música dele, inclusive, “Azul”, no mesmo ano.