Sobrinha do Tio Paulo deixou o presídio de Bangu  

Gente, parece que a sobrinha do Tio Paulo, a sobrinha do Tio Paulo, aquele idoso que foi levado já morto para pegar um empréstimo em um banco, deixou a cadeia em Bangu, na Zona Oeste do Rio, na última quinta-feira (2). Érika Souza estava presa desde o dia 16 de abril no Instituto Penal Djanira Dolores de Oliveira.

A juíza Luciana Mocco, titular da 2ª Vara Criminal de Bangu, aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), tornando Érika ré por tentativa de estelionato e vilipêndio de cadáver. Érika estava sendo investigada, em um outro inquérito, por homicídio culposo – quando não há a intenção de matar – por grave “omissão de socorro”. A magistrada também revogou a prisão preventiva da sobrinha do idoso e agora ela vai poder responder ao processo em liberdade.

Esse inquérito está em andamento na Polícia Civil, que ainda decidirá se indicia Érika por esse crime.

Sua justificativa para soltar Érika foi apenas porque ela é uma “acusada primária, com residência fixa, não possuindo, a princípio, periculosidade a prejudicar a instrução criminal ou colocar a ordem pública em risco”.

“Entendo que as especulações [da grande repercussão do caso em rede nacional e internacional] não encontram amparo na prova dos autos a justificar a medida excepcional do cárcere, ressaltando-se, por oportuno, que o clamor público não é requisito previsto em lei para decretação ou manutenção da prisão”, destacou.