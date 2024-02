Sobre as críticas da transmissão do carnaval, Boninho afirma: “Não estou nem aí pra críticas, estou amando tudo”

Genteeeee, olha só essa declaração que o Boninho sobre as inúmeras que tem recebido em relação á cobertura do Carnaval 2024 da Globo.Mesmo sendo severamente criticado nas redes sociais por sua equipe formada por influenciadores no lugar dos tradicionais repórteres especializados na maior festa de rua do mundo.

O responsável por esse novo formato é o diretor Boninho. Em entrevista á VEJA, ele deixou claro que pouco se importa com as críticas que vem recebendo. “Eu sou o diretor, estou amando tudo. Não estou nem aí para as críticas”, disse.