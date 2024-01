Sobre Ana Hickmann e Edu Guedes, assessoria dispara ” ela é solteira e tá de férias”

Minha gente, meu celular não para de apitar de tanta mensagem que minhas amigas estão mandando enlouquecidas para me contar o babado da semana. Parece que os boatos de um suposto relacionamento entre os apresentadores Edu Guedes e Ana Hickmann é muito mais que isso, ou seja, eles estão se conhecendo melhor.

Tudo isso começou quando os dois apresentadores se encontraram num resort em Atibaia, interior de São Paulo, aonde ambos estavam seus familiares e foram flagrados na mesma mesa conversando. a assessoria de Hickmann declarou:

“A Ana está solteira e tá de férias. O que pode ter levado ao surgimento dessa informação é o fato deles terem se encontrado no final do ano no mesmo resort. Mas os dois estavam lá com suas famílias, foi uma coincidência”, disse a assessoria de Hickmann à coluna Fábia Oliveira.

Assim que comecou a surgir o assunto na web, a ex-namorada de Edu Guedes, Jaque Ciocci apareceu nas redes sociais e confirmou o fim do namoro com o apresentador e disse que está solteira desde novembro. E vale lembrar que foi nesse mesmo periódo que aconteceu a conturbada separação de Ana Hickmann e Alexandre Correa.

E falando no ex- marido da apresentador, o mesmo declarou que achava Guedes “perfeito” para Ana e segundo o empresário, esse affair entre os dois não seria nada recente como estão dizendo por aí.

Ana Hickmann e Edu Guedes trabalharam juntos no programa Hoje em Dia, da Record TV. O chef de cozinha deixou a atração e, atualmente, apresenta o The Chef, na Band.