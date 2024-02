Sob o efeito do “chá da verdade”, Damião revela segredo

O jagunço será contratado por João Pedro, mas não cativará José Inocêncio.

Nos próximos episódios da novela das 21h, da TV GLOBO, Damião chega aqui Ilhéus na intenção de passar José Inocêncio para trás. Damião para na fazenda que Inocêncio deixou para o filho, e ele sem nem pensar, conta com o peão para cortar as árvores.

O filho mais novo de Maria Santa, mas, fala com o esposo de Mariana antes, porém, o santo dele não bate com o do peão, então ele pede para que João Pedro não o contrate.

Querendo tudo do seu jeito, o garoto não muda de decisão e acaba contratando Damião. Além do chefe, Inácia também não vai com a cara do cara contratado e acha ele bem suspeito.

A funcionária, já experiente, aproveita a oportunidade de Damião ter ido a jequitibá-rei, e o serve chá com ervas especiais. Ele sem muito esforço não nega a bebida, e após alguns goles ele começa contar tudo.

O matador conta para a ex-babá dos meninos de Inocêncio, que não é peão, mas sim jagunço, e que foi não pra Ilhéus atrás de trabalho e sim com a missão de matar o coronel.