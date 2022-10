“Sob nenhuma hipótese vote pensando apenas em você”, desabafa Felipe Neto

Youtuber usou as redes sociais para desabafar sobre as eleições que acontecem neste domingo (02)

Eu disse para vocês que as eleições iriam pegar fogo esse ano, mas não acreditava que seria tanto assim. Os influenciadores decidiram colocar a boca no trombone e o pau comeu solto. Felipe Neto aconselhou que “sob nenhuma hipótese devem votar pensando neles mesmos”. A influenciadora ainda aponta que isso é falta de egoísmo e compaixão.

“Sob nenhuma hipótese vote pensando apenas em você. Isso se chama egoísmo e falta de compaixão. 125 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar, sem saber se terão como comer as 4 refeições”, escreveu ele.

O muso ainda disse que a hora das eleições é a hora de pensar no próximo. “A hora do voto é justamente a hora de pensar nos mais vulneráveis e que mais precisam de projetos sócio-econômicos. Milionário falando para você votar pensando apenas no que é melhor para você e para sua família é de uma irresponsabilidade monstruosa. E exatamente como eleitores do Bolsonaro pensam”, contou.