“Só quero viver sem dor… Não sinto mais vontade de nada”, dispara Virgínia Fonseca

Influenciadora reclamou no Instagram de fortes dores de cabeça e falta de ânimo para brincar com suas filhas e conversar com os mais próximos

Habla mesmo! Virgínia Fonseca usou suas redes sociais para desabafar sobre seu estado de saúde depois de dar à luz a sua segunda filha, Maria Flor. A loira preocupou os seguidores ao dizer que não sente vontade de mais nada, e que sente fortes dores de cabeça constantemente. “Só quero viver sem dor, conseguir dar risadas, conseguir conversar com as pessoas ao meu redor, conseguir brincar com minhas filhas… Não sinto mais vontade de nada, só sinto dores e mais dores!”, iniciou. Virgínia ainda pede desculpa pelo desabafo. “Eu me sinto melhor conversando com vocês, por isso estou sempre por cá”, escreveu. Vale lembrar que em maio, a loira chegou a ser internada por causa das fortes dores de cabeça na gestação de Maria Flor. “A doutora falou que pode ser cefaleia tensional”, explicou ela na época.