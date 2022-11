“Só por um milagre, ou se um raio cair em sua cabeça”, dispara Maira para Arthur

Musa fitness respondeu o comentário do seu ex-marido que tem o desejo de reconquistar a família e a ex-esposa

Maira Cardi toda dona de si respondeu o comentário do ex-marido a altura. Enquanto ele disse que quer reconquistar a família, ela diz que não tem volta e que isso vai acontecer apenas se um raio atingiu sua cabeça. Em entrevista para o jornalista Lucas Pasin, ela conta que dessa vez ela tomou uma decisão indispensada.

“Só por um milagre, ou se um raio cair em sua cabeça. Sendo bem sincera, do fundo da minha alma, não vejo a menor possibilidade disso acontecer. Sem chances”, iniciou.

Miara não deixou de falar que os dois já terminaram e reataram diversas vezes. “Terminamos e voltamos muitas vezes, mas agora eu não tomei uma decisão impensada Já esgotei todas as possibilidades nesse relacionamento, dei tudo que eu tinha para dar”, completou.

“Fiz o meu melhor, e até além do que eu podia. Saio da relação com o coração em paz e com a certeza de que fiz tudo que poderia ser feito para que o casamento desse certo”, finalizou.