Skank lota o Mineirão, no último show da banda

A banda de pop rock nacional encerrou seus trabalhos deste último domingo (26), em Belo Horizonte.

É meus anjos, o tão temido dia chegou, uma das principais bandas da história da música brasileira, se despediu dos palcos neste domingo (26).

Em uma apresentação épica, com três horas de duração e a participação ilustre do cantor Milton Nascimento, a banda Skank lotou o estádio do Mineirão de fãs que sonhavam em ver pela última vez o grupo se apresentando.

Aclamados pelo público, a banda, que é composta por Samuel Rosa (voz e guitarra), Lelo Zaneti (baixo), Henrique Portugal (teclados) e Haroldo Ferretti (bateria), se emocionaram ao receberem uma salva de palmas de toda aquela multidão.

“Vocês estão de sacanagem, assim o coração não aguenta. Já temos mais de 50 anos. Ainda estou muito emocionado, a maior dúvida pra uma banda é saber quanto tempo vai durar, viver de arte, de música, a gente teme demais ser efêmero. Isso é incrível, amadurecemos, não. Envelhecemos! Envelhecemos, porque essa é uma palavra muito digna, e continuamos relevantes pra muita gente”, afirmou o vocalista.