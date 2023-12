“Sinto vergonha das bebedeiras e do edredom”, Eliezer relembra seus momentos no BBB

O influenciador digital listou momentos do BBB 22 que sente vergonha e teme que sua filha assistia isso no futuro.

Se você participasse de algum reality show, você teria um pouco de vergonha alheia das coisas que você aprontou lá mesmo sendo você mesmo 100% do tempo? Pois bem, quem tem refletindo muito sobre isso é o ex-BBB Eliezer.

Nesta quinta-feira (15), o influenciador relembrou alguns de seus momentos no Big Brother Brasil e listou atitudes que teve no reality show que, atualmente, não faria de maneira alguma, ainda mais por ter uma filha.

O pai de Lua Di Felice, de 8 meses, contou que sente uma “leve vergonha das bebedeiras e do edredom”, pois imagina a filha assistindo às cenas no futuro.

“Não me arrependo de nada. Fui eu o tempo todo lá dentro, mas confesso que hoje sinto uma leve vergonha das bebedeiras e do edredom, porque fico imaginando minha filha assistindo a isso no futuro. Só por esse motivo”, declarou.