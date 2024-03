Simple Plan leva o público à loucura ao homenagear Mamonas Assassinas durante show em São Paulo

O emo tá vivíssimo, meus amores! Estou conversando com uns amigos meus lá de SP sobre como foi o primeiro dia do “I Wanna Be Tour” que aconteceu nesta sexta-feira (1º). O festival que é dedicado ao pop punk e emo contou com bandas nacionais e internacionais como NX Zero, Pitty, A Day To Remember e Simple Plan, que encerrou o line-up.

E quem assistiu ao show da banda canadense, pode conferir uma surpresinha especial que eles fizeram os fãs brasileiros: tocaram um dos hits do saudoso grupo Mamonas Assassinas. Enquanto o grupo se encarregou da parte instrumental de “Vira-Vira”, a plateia soltou a voz no refrão!

O festival conta com mais um show em São Paulo neste sábado (2) e segue para Curitiba, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.