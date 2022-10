Simony se emociona ao falar de tratamento de câncer: “Muito difícil”

Cantora esteve no ‘Altas Horas’ este final de semana e não deixou de falar sobre a luta contra um câncer no intestino

Esse final de semana foi agitado para as minhas mana que amam um programa de televisão. Estou falando da participação de Simony no ‘Altas Horas’ que arrancou lágrimas da fofoqueira que vos escreve. Afe! Na ocasião, a cantora não deixou de falar sobre sua luta diária contra o câncer no intestino.

“Estou indo para as minhas últimas sessões de quimioterapia. Desculpa, estou emocionada mesmo. É punk, muito difícil. Mas estou muito feliz”, declarou ela ao apresentador.

E não parou por aí, porque a gata está quase declarando vitória contra o câncer: “Eu estou caminhando para o finalzinho disto, que é a cura. Eu tenho certeza que todos que identificarem no comecinho, vão se curar. É muito sério, mas a medicina está do nosso lado. A nossa fé também, maravilhosa”, falou.