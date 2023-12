Simony retoma tratamento contra câncer no hospital

A cantora recebeu o apoio de Preta Gil, que contou essa semana que está curada da doença

Simony retomou o seu tratamento de câncer no intestino e usou as redes sociais para contar detalhes para seus fãs e telespectadores. A cantora contou que teve uma toxicidade nos rins e recebeu o apoio de diversos famosos, um deles, de Preta Gil, que noticiou o fim do seu tratamento essa semana.

“Hoje é dia de agradecer a Deus mais uma vez por me permitir estar aqui e poder seguir com meu tratamento, que ainda tem mais 2 anos pela frente. Meus filhos, meu marido, minha mãe, minha família e vocês que de longe me dão tanto amor. Vamos em frente um dia de cada vez. Eu posso. Eu acredito. Eu consigo”, relatou.

Preta Gil, que também enfrentou uma doença parecida com a de Simony, desejou força a antiga membro do balão mágico. “Força, meu amor”, escreveu a também cantora. “Orando sempre por você, amiga”, disse Poliana Rocha. “Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo… se a gente colocar a nossa Fé em ação… vai dar tudo certo”, comentou Luciano Camargo.