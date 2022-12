Simony é encaminhada para internação: “Deus me carregou no colo até aqui”

Cantora concluiu as sessões de quimioterapia e atualmente passa por uma radioterapia

O nosso coração sempre fica na mão na hora de falar sobre Simony. A cantora está passando por mais uma fase no tratamento contra o câncer de intestino, seguindo para a internação. Vale ressaltar que a cantora concluiu a quimioterapia e agora parte pra a radioterapia.

A cantora usou o Instagram para publicar uma mensagem para os fãs no Instagram. “Internada para a reta final. Sou só gratidão. Deus me carregou no colo até aqui”, escreveu.

Essa vai ser só mais uma fase para a cura da musa contra o câncer de intestino, que foi diagnosticado no início de agosto. Vale ressaltar que ela nunca perdeu a fé e sempre passou uma mensagem positiva diante do tratamento.