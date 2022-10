Simony confessa único sonho: “Estou de alta e não tenho mais nada”

Em entrevista para Roberto Cabrini para o ‘Domingo Espetacular’ a comunicadora disse que seu único sonho é estar curada do câncer

Minhas fofoqueiras… Escorreu uma lágrima aqui… Ontem (23), foi dia de nos emocionarmos com a entrevista de Simony para o Domingo Espetacular. Para quem não sabe a comunicadora estava enfrentando um câncer e disse que seu único sonho é daqui 5 anos dar uma entrevista para o jornalista, Roberto Cabrini, e dizer que está curada e de alta.

“Sentar com você daqui a cinco anos e falar: eu estou de alta e não tenho mais nada”, confessou ela na ocasião.

Simony ainda completa que vai encontrar Cabrini daqui cinco anos e vai dizer que não tem mais nada, dizendo que vai anotar na sua agenda a data do encontro. Na ocasião ela ainda contou que o carinho que recebe nas redes sociais tem sido muito importante para o tratamento.

“Eu chamo de gotinhas de esperança. Mexe não só com a autoestima, mas com uma junção de sentimentos. As pessoas me ligam e falam: não liga para o corpo. Como não? Só quem passa sabe. Saia tufos de cabelo. Eu falei para o meu marido: ‘Tem como passar a máquina?'”, disse.