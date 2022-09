Simony abre o coração e fala sobre perda dos cabelos

Cantora apareceu nos stories do Instagram para falar do seu tratamento de câncer

Essa coluna manda todas as forças para Simony diariamente no combate ao câncer. Ontem (08), a musa apareceu de lace para falar sobre a perda dos fios com seus seguidores no Instagram. A cantora ainda conta que a perda dos cabelos é o processo mais difícil na luta contra o câncer.

“Perder os cabelos no tratamento da químio é super difícil. Sempre escuto que cabelo cresce, isso não é o mais importante!”, ressaltou ela na postagem. “Sim, o mais importante é o foco é a cura, mas vocês não tem noção como é triste ver os cabelos caindo no banho, no travesseiro. Se podemos passar por esse tratamento com menos sofrimento, por que não?”, detalhou. “Eu amo lenço, amo peruca e amo poder ter esse cabelo muito parecido com o meu Carlos Siqueira! Obrigada por me proporcionar isso eterna gratidão”, continuou ela.

Para quem não sabe, Simony enfrenta um câncer no intestino e está fazendo o tratamento em um hospital em São Paulo.