Simone Tebet diz que vai se pronunciar em 48h sobre seu apoio no segundo turno

A candidata à presidência do Brasil do MDB reconheceu sua derrota nas eleições de 2022

A mana sabe que mesmo perdendo as eleições deste ano, ganhou o coração do eleitorado feminino. Simone Tebet não deixou de dizer que vai se pronunciar em 48h sobre sua escolha para o segundo turno, a morena ainda reconheceu a sua derrota ao concorrer para o cargo de presidente da república.

“Eu sou uma política que respeita o processo eleitoral, mas que em menos de 48h vocês se decidam, porque eu vou me pronunciar, porque eu tenho uma responsabilidade junto a Mara, não porque tivemos 4,2%,mas porque representamos uma grande parte do eleitorado brasileiro, que são as mulheres”, disse.

Simone tem feito uma leve pressão nos partidos, pedindo que o MDB, PSDB e o Cidadania se pronunciem com rapidez para o segundo turno. “Eu já tenho lado, não vou me acovardar. Eu sou uma política que respeita o processo eleitoral. Eu vou me pronunciar”, disse.