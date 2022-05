”Para desafinar, melhor não fazer, porque você está rouca”, dispara Simone para Simaria

Dupla sertaneja se desentendeu e parou gravação no Programa do Ratinho desta quarta (04)

Todo bom irmão já brigou, se não brigou ainda, espera que esse dia chega, só não imaginávamos que seria ao vivo, Né Simone e Simaria? Com exclusividade do jornalista Rick Souza, Michaele Gasparini do TV Pop, contou que a dupla sertaneja precisou parar a gravação do programa nessa quarta (04) por causa de um bloqueio que Simone teria dado em Simaria na hora de cantar.

“Preciso compartilhar isso com vocês, vou procurar a melhor forma, estou rouca, porque estou trabalhando muito, cuido da parte administrativa inteira, e tenho dois filhos. Estava orando para Deus me dar voz para fazer a melhor interpretação aqui. Quando você me bloqueia me machuca”, diz Simaria para Simone.

A morena não ficou calada e rebateu o comentário da irmã: “A verdade é o seguinte, para desafinar, melhor não fazer porque você está rouca, é um cuidado”, se defende.

Simaria ainda diz que se sente capaz de fazer o agudo da música, que é original dela nessa parte, e Simone rebate: “Cê é tão boa vamos ver no que vai dar. Se não quer que eu cuide de você então vamos embora”.

O programa segue, mas Simaria não deixa de dizer que os desentendimentos acontecem, que mesmo irmãs, elas são diferentes. Simone conclui o pensamento da irmã de forma engraçada e tudo acaba em pizza. “O excesso de cuidado fez ela fazer o que ela fez agora”, disse.