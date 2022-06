”Talvez eu tenha exagerado no cuidado, porque irmão ama”, declara Simone em show que fez sem Simaria

Cantora ainda revelou que a irmã é a coisa mais importante da sua vida e fez público cantar parabéns pelos 40 anos da irmã

Quero deixar bem claro que meu lado nessa história é o lado da verdade, porque amo as duas igualmente e sou a favor do amor entre irmão, principalmente quando esse amor gera bons frutos no mundo da música. Ficou claro para nós o quando Simone ama Simaria. O primeiro show realizado após a separação ocorreu em Paty dos Alferes, no interior do Rio de Janeiro, nesta quinta (16). A irmã da sertaneja rasgou o verbo com o público e elogiou a Kardashian brasileira.

“Vocês sabem que a Simaria teve que ser afastada dos palcos e vocês sabem que para mim é muito difícil estar aqui sem ela. Talvez eu tenha exagerado no cuidado, porque irmão ama, irmão cuida e irmão protege. Quero agradecer o carinho e espero que vocês sejam minha segunda voz essa noite”, disse Simone.

Simone se apresenta sozinha após afastamento de Simaria: "Talvez eu tenha exagerado no cuidado". 🗣 pic.twitter.com/RK6JC44m0j — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) June 17, 2022

“Vocês não imaginam como é difícil. Cê sabe o que é passar uma vida inteira, desde os seus seis anos de idade cantando com a metade da sua vida? Cê sabe o que é Deus preparar o ventre de uma mulher chamada Dona Mara e Deus abençoar com o dom de ter duas meninas que saíram do interior, que moravam em barraco de lona para ir buscar o sonho de cantar de viver? E chegar numa altura… Mas eu quero chegar nesse dia do seu aniversário, minha irmã, deixar registrado que, indiferente das nossas diferenças, você é a coisa mais importante da minha vida”, disse a cantora.

Vamos na paz minha ‘coleguinhas’, vamos levantar a bandeira branca nessa relação e ir em busca da harmonia e amizade tão bonita que vocês sempre tiveram.