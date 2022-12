Simone questiona o look de Gkay: “Vocês comprariam? Só para saber se eu tô doida”

Cantora ainda disse que o look de Gkay é caro para caramba e aposta que a influenciadora é chique

Eu morri de rir do look de Gkay, ainda mais sendo comentado pela cantora Simone que não deixou de investir em bons comentários sobre o look espelhado da influenciadora. A cantora questionou o preço do vestido icônico e ainda questionou se o público usaria o vestido pra lá de exótico.

“E esse sapato rico? É sério? Vocês comprariam? Só para saber se eu tô doida ou o que foi. Ah, você é chique”, disse a cantora.

A empresária explica que o vestido é da mesma marca da bolsa de pomba e Simone diz que a pomba é só a de Kaká. “Se você tá me oferecendo, vou querer a sua pomba”, dispara a cantora.