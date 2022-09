Simone passa aniversário com filho de Simaria

Cantora foi até a casa da irmã para comemoração

As duas podem até não estar cantando mais juntas, mas eu sempre vou querer saber o que está acontecendo na vida das duas, saibam disso. Simone foi até a casa da irmã para passar o aniversário do sobrinho coladinha com ele, dividindo muito amor.

Pawel, filho caçula de Simaria, completou 7 aninhos. “Estou aqui no aniversário do Pawel. Hoje ele faz 7 aninhos. Eu vim numa correria, estava fazendo uma publicidade. Sai correndo e cheguei aqui na casa da Simaria para comemorar o aniversário do Pawel”, disse ela.

O aniversário teve tema de futebol e ela não deixou de mostrar a decoração do local enquanto tirava foto com as mães presentes na festa.