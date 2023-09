Simone Mendes solta o verbo sobre uma suposta indireta para Simaria

A cantora esclareceu uma curtida em post polêmico que deu o que falar durante uma exclusiva para a coluna de Felipe Reis.

A cantora Simone Mendes realizou uma apresentação no Centro de Tradições Nordestinas na madrugada deste feriado de quinta-feira (07) em São Paulo. A sertaneja subiu ao palco e embalou os fãs com seus últimos sucessos. Além disso, para a imprensa, ela abriu o verbo sobre um tweet polêmico que deu o que falar na internet sobre sua irmã, Simaria.



Recentemente, Simone teria curtido um tweet polêmico após encerrar a dupla com a irmã, Simaria e depois de muitas polêmicas em torno da relação das duas. Num perfil chamado “Conceito Sertanejo”, publicaram que o “brilho” de da sertaneja havia voltado. “Até o brilho mudou, né? Uma prova viva de que devemos afastar pessoas tóxicas das nossas vidas”, dizia a legenda desse post.



Durante uma exclusiva para a coluna de Felipe Reis, a artista deu uma explicação sobre essa história. “Na verdade, eu não me recordo de ter curtido esse twitter, porque eu tenho uma galera que cuida da minha rede social. Pode alguém ter curtido”, contou a artista.

Sem polemizar nada, ela apenas se disse grata. “Ver o Brasil inteiro cantando minha música, ver as casas que eu ando passando, esgotados os ingressos. Então como não ficar feliz? Como não agradecer a Deus e aos fãs por me colocar no colo?! Por dizer ‘vamos pra cima, e continua a viver seu sonho que é cantar!’”, completou.