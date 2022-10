Simone dá detalhes de carreira solo: “Vocês vão se apaixonar”

Cantora contou como está sendo a preparação da sua carreira longe da irmã Simaria

Simone Mendes é brasileira e das nossas, a musa não desistiu dos palcos mesmo longe da irmã, Simaria. Em seu canal do Youtube, a sertaneja contou detalhes sobre a nova fase e a carreira solo, que está sendo muito bem pensada para emocionar os fãs. Simone não deixou de falar da irmã, declarando um amor e carinho enorme por ela.

“Eu tenho um amor e um carinho enorme por tudo que eu vivi dentro desses 30 anos junto com a minha irmã… Como todo mundo tem um ciclo na vida, acredito que os ciclos se iniciam e se encerram, e assim aconteceu comigo e minha irmã, mas a parte boa disso tudo é nós estamos felizes com as nossas escolhas”, afirmou.

A musa ainda disse estar participando de todo o processo da carreira e ainda disse que tem certeza que vamos nos apaixonar. “Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Leva-se um tempo, mas tudo com muito amor, carinho e dedicação. Eu tô amando viver essa nova experiência… Está sendo uma fase muito bacana, é desafiador tudo o que eu estou vivendo nessa fase nova”, ressaltou.