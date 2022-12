Simone compara fim da dupla com a irmã com a morte do pai

Cantora quebrou o silêncio sobre o fim da dupla e contou que teve crise de ansiedade na época da separação

Vocês pensaram que o assunto da separação de Simone e Simaria tinha acabado? Simone contou detalhes sobre a separação e chegou a compará-la a morte do pai. A cantora ainda disse para a repórter Ana Carolina Raimundi que teve crises de ansiedade no fim da dupla.

“Vou falar para você que foi a fase mais dura da minha vida, a dor mais terrível que vivi, comparada a perda do meu pai. Fiquei muitos dias sem dormir… crises de ansiedade. Foi muito difícil. Nossa, muito difícil”, disse.

Simone ainda falou sobre os ciclos da vida que se encerram. “Mas eu tive que entender que a vida tem um ciclo, que tem começo, meio e fim, que no final das contas eu acredito que sempre tem uma resposta do porquê que as coisas acontecem na vida da gente, sabe? Então, eu acredito que eu precisei viver isso para que a vida me mostra do porquê eu tenho que estar aqui, fazendo o que eu estou fazendo hoje, vivendo o que eu tenho que viver hoje. Há algo, há uma promessa sobre a minha vida para viver o que estou vivendo hoje”, comentou.

A entrevista vai ao ar no domingo (18) no ‘Fantástico’. Se ansiedade matasse, vocês sabem, né?