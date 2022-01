Patrícia Poeta erra sobre data de divulgação do BBB e se desculpa ao vivo

Patrícia Poeta errou sobre data da lista de divulgação dos participantes do BBB e teve que pedir desculpas ao vivo no Encontro.

A apresentadora falou ao vivo sobre a data de divulgação da lista do BBB, mas na verdade ela errou. Que situação heim?!

Patrícia Poeta se confundiu toda no Programa Encontro, na ultima segunda-feira. A apresentadora falou ao vivo que data que sairia a lista do BBB. Sim, a tão esperada por todos os fãs do reality show!

O mais curioso é que de acordo com o site Notícias da TV, ela não tinha autorização para divulgar informações sobre o Big Brother Brasil e mesmo assim falou ao vivo. Sem medo de ser feliz (risos). Ainda sobre o acontecido, e de acordo com o site de Daniel Castro, a Globo estava monitorando comentários e postagens sobre o reality nas redes sociais, e estas interações levavam à Patrícia Poeta. Ui! Deu ruim heim Pat!

No programa de desta quarta-feira, Poeta teve que se desculpar pela gafe cometida e pediu desculpas. Explicou que era expectativa, mas que não era oficial e deixou escapar! Ela ainda revelou que no dia de hoje todos poderiam saber a data certa em que os Brothers seriam anunciados, pois está dentro dos assuntos da programação da emissora carioca…

A data de estreia do Big Brother Brasil é dia 17 de janeiro, com novo comando, quem entra no lugar de Tiago Leifert é Tadeu Schimidt. As expectativas quanto ao elenco de participantes da atração é bastante grande!