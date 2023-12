Simaria no BBB? Cantora é cotada para o Camarote do reality da Globo

Depois de causar aqui fora e dar o que falar entre os internautas, Simaria vai finalmente ter a chance de reerguer sua imagem, ou não, dentro do BBB. De acordo com as fofoqueiras, a cantora foi um dos primeiros nomes a serem revelados do Camarote para o próximo ano. O reality show da Globo tem data de início marcada para 8 de janeiro.

“Um passarinho me contou que o Little Bones [Boninho] estava guardando este segredo à sete chaves e me garantiu que a coleguinha estará na 24ª edição do reality global”, disse o perfil do Central Reality no X (antigo Twitter). Logo os internautas reagiram à notícia e se animaram com o rumor.

“A audiência vai explodir! Gente do céu, vai ser tudo. Espero que não estraguem nosso entretenimento”, opinou o economista e ex-BBB Gil do Vigor.