Simaria desabafa: “Se eu posto de biquíni sou p* e vulgar”

Cantora usou as redes sociais para problematizar a diferença de tratamento entre homens e mulheres nas redes sociais

Habla mesmo, mami! Simaria usou as redes sociais para mostrar o seu descontentamento com os comentários que os haters têm feito de sua “nova versão”. A cantora chegou a problematizar a diferença nos comentários de publicações de homens e mulheres com pouca roupa.

“As pessoas se incomodam o tempo todo porque posto minhas fotos… engraçado se um homem posta foto de sunga sem camisa ele é o GOSTOSÃO, mas se eu posto de biquíni sou p***, vulgar, quero me aparecer, estou doida”, lamentou ela.

Simaria ainda confessou que ficou ainda mais triste ao ver que as críticas muitas vezes vem de mulher para mulher. “Esses são só alguns dos comentários que eu recebo… e o que me deixa mais triste é uma mulher diminuindo a outra”, finalizou.