“Sim, namoraria”, Nah Cardoso diz que se relacionaria com mulheres após fim de casamento com Pe Lu

Genteee, a influenciadora Nah Cardoso respondeu a algumas perguntas feitas por seus seguidores do Instagram na noite desta terça-feira (26). Vivendo com nunca e aproveitando sua solteirice desde se separou do músico Pe Lu, em agosto deste ano, a influenciadora abriu o coração sobre sua vida amorosa e disse que sente falta de estar em um relacionamento.

Em uma das respostas, Nah disse que, por ser uma pessoa muito intensa, ela sente falta de estar em uma relação. “Sou ariana, intensa. Estou curtindo muito ser solteira, mas amo estar com alguém, sabe? Me envolver, me apaixonar, viver aquela coisa gostosa de um relacionamento. Em resumo: estou aberta, sim, mas deixando a vida rolar”, explicou ela.

A influenciadora também contou aos seguidores como foi o processo de superação pós término: “A verdade é: não tem como não ficar mal depois de um término, independente do motivo em si, uns pesam mais que outros, claro. Mas é um processo, e cada um tem o seu tempo, sabe? Não se cobre, não se julgue”, aconselhou.

“Eu me permiti ficar um ‘caco’, mas por pouco tempo, isso porque sou ariana né? E porque sabia que queria encerrar aquele ciclo logo pra viver tudo o que mereço! Questionei, chorei, sofri tudo de uma vez e ACABOU. Coisas que ajudam muito: terapia, família, conversas e momentos com amigos, momentos de autoconhecimento, fazer coisas que te nutrem, ter novas experiências, descobrir atividades, focar em VOCÊ!”, destacou.

Logo depois, uma internauta disparou a seguinte pergunta: se Nah namoraria uma mulher. A influenciadora, então, respondeu: “Essa pergunta choveu aqui na caixinha do nada kkkk sim, namoraria”, afirmou ela.