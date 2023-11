Sim, Angélica e Xuxa participaram do Teleton e fizeram uma grande doação saiba qual

O reencontro das três apresentadoras trouxe mais uma bela surpresa conjunta, desta vez para o Teleton 2023.

Genteeeeeee, o nosso trio de loiras mais querido e amado do Brasil se uniu mais uma vez em nome da solidariedade. Depois daquele momento icônico de Xuxa, Angélica e Eliana no show no Criança Esperança, as três apresentadoras fizeram uma nova ação conjunta, mas desta vez em prol do Teleton 2023.Xuxa e Angélica mandaram um vídeo falando sobre a amizade das três e até colocaram para jogo um áudio que Eliana mandou no grupo em que elas trocam mensagens.

A grande surpresa foi que as loiras decidiram doar os looks que usaram no evento da TV Globo para a para a AACD e fazer o que acharem melhor desde de colocar no acervo ou até mesmo fazer um leilão. Eliana mostrou os três conjuntos e falou sobre a importância deles na história dessa linda amizade entre elas.