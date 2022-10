Silvio Santos: “Olha, se a Eliana sair do SBT, a Patrícia vai dar uma festa lá na casa dela”, brincou

Não é de hoje que Patrícia demonstra interesse em assumir o lugar de Eliana nas tardes de domingo.

No último domingo (02), logo após sair da zona eleitoral, um dos mestre da televisão brasileira, Silvio Santos, e sua filha Patrícia Abravanel, concederam uma entrevista ao repórter Roger Turchetti, do canal Intervenção, no youtube.

Nesta entrevista, o Roger aproveitou a oportunidade para trazer diversos assuntos que assolam a cabeça dos fãs desse grande ícone.

Dentre os assuntos abordados na entrevista, Roger perguntou sobre a suposta ida da apresentadora Eliana para a TV Globo, de forma bem humorada Silvio respondeu: “Olha, se a Eliana sair do SBT, a Patrícia vai dar uma festa lá em casa dela”.

Mas sabemos que o apresentador não mentiu ao falar sobre a reação de Patrícia, já que a herdeira aparenta ter uma certa obsessão pela apresentadora loura.

Tudo começou quando Eliana teve que se ausentar de seu programa em 2017, devido ao nascimento de sua filha, Manuela Michaelichen Ricco. Durante quatro meses, as tardes de domingo do SBT foram comandadas por Patrícia, que se apaixonou pelo programa e chegou a pedir para que Silvio deixasse que a mesma assumisse de vez o comando do programa, não é mesmo Eliana Michaelichen Bezerra.

Em uma entrevista à apresentadora Marília Gabriela, a herdeira do SBT, disse ter extrema admiração pelo trabalho de Eliana.

Mas o babado não acabou por aí não, passarinhos me contaram que a pouco tempo, Patrícia teve acesso às fragrâncias da nova linha de perfumes da Eliana, pela Jequiti, e se apossou de uma delas para si. Então podemos dizer que, para dar essa resposta ao repórter, Silvio sabe muito bem a filhinha que tem.