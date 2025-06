Silvio de Abreu reage sobre remake de Vale Tudo: “Se queria mudar tanto, devia fazer uma novela dela”

Amores, estava escolhendo um lugar especial para pôr um aromatizador de lavanda sobre a mesa de trabalho, eis que uma amiga surge para mostrar um trecho onde um autor super renomado aponta erros, da autora de um remake, considerados simples em adaptações de obras aclamadas. Gente, o veterano criticou com classe e sofisticação.

Acontece que, o autor Silvio de Abreu, de 82 anos, concedeu entrevista ao TV Fama, da RedeTV, e comentou sobre o remake de ‘Vale Tudo’, roteirizado por Manuela Dias. Para Abreu, a novela pode estar sofrendo com a rejeição do público devido as mudanças significativas na história original, exibida em 1988.

“Eu acho que o problema é a adaptação da novela. A Manuela Dias tá mudando muito o texto [de Vale Tudo]. Se ela queria mudar tanto, devia fazer uma novela dela, não precisava pegar uma novela e mudar tanto o que foi feito”, detonou o roteirista veterano.

Apesar do carinho que tem por Manuela, Silvio de Abreu afirma que a escritora está seguindo um rumo arriscado que pode comprometer o propósito da novela.

“Acho a Manuela uma ótima autora, fui eu que a revelei dentro da TV Globo, mas eu acho ela pegou um outro caminho [para o remake]”, reforçou.

O autor acredita que as mudanças na história tem colaborado com a baixa audiência (Reprodução/RedeTV!)

Sem rodeios, o autor acredita que a rejeição do público à trama das nove se deve às mudanças desnecessárias em relação à história original.

“Não sei se está indo bem ou não, porque não estou mais ligado nisso. Mas pelo o que tenho lido, creio que existem muitas mudanças e talvez elas estejam prejudicando a audiência.”

E completou: “Às vezes, em novelas, você toma determinadas resoluções que não são as melhores, mas acontece. Eu mesmo já fiz muita bobagem e assim é a vida.”