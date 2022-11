Silvia Abravanel conta que Patrícia seria a vilã de reality com as filhas de Silvio Santos

Em entrevista ao ‘PodCaras’, Silvia ainda deu o título de planta para Daniella Abravanel

Olha que há a possibilidade de um reality com as filhas de Silvio Santos e só de pensar nisso eu fico toda animada. Ontem, a minha caminhada no Leblon não teve outro assunto senão o comentário de Silvia Abravanel no ‘PodCaras’ sobre a possível realização de um reality show com as irmãs Abravanel. A filha de Sisi ainda nomeou a planta da edição e a vilã.

“Daniella seria a planta, ela é uma menina medrosa, insegura, tudo ela precisa de aprovação. Ela é uma fofa, mas ela é muito medrosa, desde pequena”, confessou.

A musa ainda conta que Patrícia seria a vilã. “A Patrícia. Porque a Patrícia tem aquela coisa de ela ‘quer ser, ela tem que ser o topo da cadeia alimentar’. Ela ia arquitetar para ganhar o jogo, ela não admite perder”, disse.

Silvia não ficou fora da brincadeira e disse que eles já pensaram em fazer o reality, mas ela não quis. “Ou eu ia brigar demais, porque eu sou 8 ou 800, não sou 8 ou 80 não. Ou eu amo muito ou eu odeio demais. Eu ia começar, primeiro, com essa coisa de organização porque nenhuma delas tem o que eu herdei do meu pai. Organização. Eu já ia começar a dar meus 35 berros, ia falar ‘vamos parar com essa bagunça’ e uma ia querer falar mais que a outra”, contou.