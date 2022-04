Boiadeiro gay em Pantanal? Silvero Pereira choca peões

Ator vai entrar na novela para assumir a personalidade de Zaquieu, mordomo gay que sonha em ser peão

Pantanal está entregando tudo, isso é inegável. Tem tanta pauta boa que a novela está trabalhando que o homossexualismo não pode ficar de fora. Quem dará voz a causa será Zaquieu, Silvero Pereira, um mordomo que chegará ao Mato Grosso so Sul pronto para trabalhar como boiadeiro na fazenda de José Leôncio, Marcos Palmeira.

Logo os peões machões vão notar que Zaquieu tem um jeito diferente. O ator explica que o personagem é gay assumido e que tem os trejeitos afeminados, será que vai rolar romance com algum peão?

Silvero fará papel de Zaquieu em Pantanal (Imagem: João Miguel Júnior / Globo)

A entrada do personagem deve acontecer no próximo sábado, dia 30, e ele será funcionário de Mariana, Selma Egrei, na mansão dos Novaes. O mordomo também ajudará Madeleine com suas publicações no Instagram.

Não demora muito para ele seguir seus sonhos e ir para a região pantaneira com o intuito de ser peão. Agora imaginem, se a chegada de Jove já fez todo aquele estardalhaço entre os homens da região, o que será de Zaquieu que é gay assumido?

Não perco nem um dia, porque quero acompanhar desde a chegada do moço na novela até sua chegada ao Pantanal. Tô doida para ver a cara dos peões, IM-PA-GÁ-VEL!