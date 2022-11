Silvero Pereira é ameaçado por síndico: “Eu, sou um vagabundo? Eu, que não devo nada a este condomínio”

Ator disse que comemoração após vitória de Lula gerou revolta no síndico do prédio e sua família partiu pra cima

Meu Deus, o ódio vai ser sempre maior que o amor entre as pessoas? Tudo indica que o povo ficou doido após os resultados das urnas neste domingo (30). Silvero Pereira contou nos seus stories que o síndico do seu prédio chegou a atacá-lo com seus familiares após nosso eterno Zaquieu comemorar a vitória do presidente Lula.

“Ontem, pouco antes do resultado final das eleições, voltei para a minha casa muito feliz. Buzinei, entrei na área privada da minha casa, cantei muito, coloquei a música alta. Depois eu saí do condomínio, fechei o portão e, do lado de fora do condomínio, que fique bem claro, na rua, eu cantei, eu gritei muito”, iniciou.

O ator ainda conta que o síndico desceu com seus dois filhos e que a filha dele o ofendeu, chamando de vagabundo. “Eu, sou um vagabundo? Eu, que não devo nada a este condomínio, pago categoricamente, até adiantado o condomínio. Pago meu aluguel em dia, não devo nada a nenhuma das pessoas daqui. Eu trabalho constantemente, diariamente. Emprego várias pessoas dentro do meu trabalho, da cultura, dentro da arte que eu faço”, disse.

Silvero ainda diz que foi ameaçado pelo síndico que disse: ‘o que é seu está guardado, você vai sofrer sérias consequências com isso’. Que horror!