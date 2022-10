Sikêra Jr. está sendo processado pela Globo por calúnia

Apresentador do Alerta Nacional emitiu ofensas contra jornalistas e donos da emissora

O bicho pegando fogo nos bastidores dos jornais da Globo e da RedeTV! O jornalista Sikêra Jr. está sendo processado por calúnia pela Globo. A emissora montou um dossiê com todas as declarações problemáticas do jornalista diante a seus profissionais, repórteres e até donos da rede de televisão. O documento pede R$100 mil de indenização.

Além da quantia em dinheiro, a Globo pediu uma retratação ao vivo em seus programas diante a todos os comentários do apresentador ao corpo de colaboradores da emissora.

O julgamento em primeira instância foi antecipado e deverá acontecer em Novembro. Eu não perco por nada os próximos capítulos dessa história.