Show de Simone Mendes em Franca (SP) é cancelado inesperadamente; fã aciona polícia

Amores, a Simone Mendes acabou de entrar para a extensa lista de artistas que tiveram suas apresentações canceladas aos 45’ do segundo tempo. Num comunicado em suas redes sociais, a cantora sertaneja justificou que o show que aconteceria na Expoagro, em Franca, neste sábado (25), não poderia ser realizado devido ao não cumprimento de questões contratuais da empresa contratante.

“A RSS Produções artísticas e entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento de carreira da artista Simone Mendes, informa o cancelamento do show previsto para acontecer em Franca, na noite deste sábado (25). Devido ao não cumprimento de questões contratuais de responsabilidade do contratante, a cantora não se apresenta no parque de Exposições Fernando Costa. Simone lamenta o ocorrido e espera, em breve, encontrar com seus fãs da cidade e toda região”, concluiu a nota.

Só que esse cancelamento inesperado acabou gerando um grande prejuízo aos fãs da cantora deixando-os revoltados.

Segundo o portal Em Off, um fã da cantora entrou em contato com a Central de Polícia Judiciária às 21h30 para registrar um boletim de ocorrência contra a bilheteria do evento. Assim que soube minutos antes do evento começar que o show de Simone Mendes havia sido cancelado, ele tentou cobrar o reembolso parcial dos ingressos na bilheteria do evento e recebeu um não como resposta.

A Expoagro comunicou através de uma nota que o reembolso dos ingressos serão resolvidos a partir da próxima segunda-feira (27).

“A organização da 53ª Expoagro Franca informa que o show da cantora Simone Mendes previsto para este sábado, 25, foi cancelado por motivos de força maior. Neste sábado, o show da dupla Rionegro & Solimões segue CONFIRMADO para o evento. A politica de reembolso de ingressos para quem não desejar estar no evento neste sábado, será divulgada na próxima segunda-feira, 27″.